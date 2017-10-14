كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صاروخ قبيل مناورات أمريكية-كورية جنوبية مشتركة



“القدس العربي” – وكالات: تستعد كوريا الشمالية على الأرجح، لإطلاق صاروخ بالستي قبيل مناورات بحرية أمريكية-كورية جنوبية مشتركة مرتقبة الأسبوع القادم، بحسب ما ذكر تقرير صحافي في سيول السبت نقلاً عن مصادر حكومية.

وقالت البحرية الأمريكية الجمعة، ان حاملة طائرات أمريكية ستتقدم المناورات المرتقبة، في عرض جديد للقوة بوجه كوريا الشمالية فيما يتصاعد التوتر إزاء البرنامجين النووي والصاروخي لبيونغ يانغ.

ومن المرجح ان تثير تلك المناورات غضب بيونغ يانغ، التي سبق ان حذرت من اي مناورات مشتركة.

ونقلت صحيفة دونغ ايلبو عن مصدر حكومي ان صوراً التقطت بالأقمار الاصطناعية، تظهر صواريخ بالستية مركزة على منصات إطلاق يتم اخراجها من حظيرة عسكرية قرب بيونغ يانغ وفي محافظة فيونغان في الشمال.

ويشتبه مسؤولون عسكريون أمريكيون وكوريون جنوبيون، بأن بيونغ يانغ قد تكون تستعد لإطلاق صواريخ قادرة على ضرب الأراضي الأمريكية.

ويمكن ان يكون ذلك، الصاروخ البالستي العابر للقارات هو اسونغ-14 القادر على بلوغ ألاسكا، أو هواسونغ-12 المتوسط المدى الذي هددت بيونغ يانغ بإطلاقه باتجاه جزيرة غوام الأمريكية في آب/أغسطس، بحسب التقرير.

ورفض متحدث باسم وزارة الدفاع التعليق على التقرير قائلاً، “لا نعلق على أي مسائل متعلقة بالاستخبارات العسكرية”، مضيفاً “نراقب الشمال عن كثب”.

وتأتي المناورات المشتركة التي تقودها حاملة الطائرات الأمريكية “يو اس اس رونالد ريغن”، بعد رصد تحركات لمعدات عسكرية أمريكية في محيط شبه الجزيرة الكورية في الأيام القليلة الماضية.

كما تأتي بعد إطلاق بيونغ يانغ صواريخ وقيامها بتجربة نووية سادسة هي الأقوى لها، الشهر الماضي في تحد لمجموعة من العقوبات الدولية.

ووصلت الغواصة النووية الأمريكية “يو اس اس ميشيغن” الجمعة، إلى مرفأ بوسان بجنوب كوريا الجنوبية بحسب وكالة الانباء يونهاب، بعد بضعة أيام على زيارة لغواصة نووية أخرى هي “يو اس اس توسكون” استمرت خمسة أيام.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أرسلت الولايات المتحدة قاذفتين أسرع من الصوت فوق أجواء شبه الجزيرة الكورية، قامتا بأول مناورات ليلية مشتركة مع اليابان وكوريا الجنوبية.

وتأتي التدريبات بعد 17 يوماً على تنفيذ أربع مقاتلات شبح أمريكية “اف-35بي”، وطائرتين حربيتين “بي-1بي” طلعات فوق شبه الجزيرة.

وقال البروفسور يانغ مون-جين من جامعة الدراسات الكورية الشمالية انه “من المرجح جداً” ان الشمال قد يطلق صواريخ رداً على المناورات البحرية المشتركة الأسبوع المقبل.

وتثير تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحرك عسكري ضد بيونغ يانغ، إذا لم تكبح برنامجيها النووي والصاروخي، المخاوف من اندلاع نزاع على شبه الجزيرة الكورية.

لكن التدخل العسكري ضد كوريا الشمالية قد تكون له “عواقب مدمرة” بحسب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبورغ الجمعة، بعد ان قال ترامب ان الجهود الدبلوماسية فشلت.