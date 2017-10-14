بنغلاديش: فيل يهاجم مخيماً للاجئين الروهينغا ويتسبب بمصرع طفلتين

“القدس العربي” – وكالات: لقيت طفلتان مصرعهما، جراء هجوم فيل على مخيم يقيم فيه لاجئون أراكانيون (الروهينغا) في منطقة “بالوخالي” التابعة لبنغلاديش.

وقال مكتب منظمة الهجرة الدولية في بنغلاديش، في بيان، السبت، إن فيلاً هاجم الليلة الماضية مخيماً للاجئين في “بالوخالي” (تبعد 50 كم عن كوكس بازا).

وأشار البيان إلى أن هجوم الفيل أسفر عن مصرع طفلتين من المسلمين الروهنيغا، وإصابة 3 آخريات، نُقلن إلى المستشفى للعلاج.

ومنذ 25 أغسطس/ آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع مليشيات بوذية جرائم ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينغا المسلمة في إقليم أراكان.

وأسفرت تلك الجرائم عن مقتل وتشريد الآلاف من الروهينغا، حسب ناشطين محليين.

كما دفعت هذه الانتهاكات والجرائم الواسعة نحو 519 ألفاً من المسلمين الروهينغا للجوء إلى الجارة بنغلاديش، حسب أحدث الأرقام الأممية.