السلطات السودانية تصادر عدد اليوم من صحيفة “الجريدة”

“القدس العربي” – وكالات: صادرت السلطات السودانية، السبت، النسخ المطبوعة لعدد اليوم من صحيفة الجريدة (مستقلة) عقب طباعتها مباشرة، دون إبداء الأسباب، بحسب رئيس تحريرها.

وقال أشرف عبد العزيز، رئيس تحرير “الجريدة” للأناضول: ” تمت مصادرة كل النسخ من المطبعة، وكالعادة لم يعلمونا سبب المصادرة”.

وأضاف: “لانعرف حتى الآن سبب هذا الإجراء”.

وأشار عبد العزيز إلى أنه يصعب التكهن بما إذا كان عدد الغد للصحيفة ستتم مصادرته أيضاً، “لأن ذلك يتم بدون إخطار”.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق من السلطات السودانية.

ودرجت العادة أن تعلق السلطات السودانية على عملية مصادرة الصحف، ولا توضح أسبابها.

وبحسب مسؤولين حكوميين، يتيح القانون لجهاز الأمن السوداني تعليق صدور الصحف، في حال نشرها مواداً “تضر بالأمن القومي”، لكن حقوقيين يقولون إن القانون لا يعطيهم هذا الحق.

وحل السودان في المرتبة 174 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة مراسلين بلا حدود الصادر في أبريل/ نيسان 2017.