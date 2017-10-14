زيد بن رعد الحسين يؤيد المبادرة الفرنسية لإصلاح مجلس الأمن الدولي

“القدس العربي” – وكالات: أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان زيد بن رعد الحسين السبت، تأييده للمبادرة الفرنسية من أجل إصلاح مجلس الأمن الدولي والتي تريد حظر استخدام الفيتو لاعتراض التصويت في حالات الفظائع واسعة النطاق.

وصرح الحسين في مقابلة مع صحيفة “لاتريبون دو جنيف” السويسرية، ان “هناك إصلاحاً يبدو مثيراً للاهتمام بالنسبة لي وهو اقتراح فرنسا”.

وتابع “انه مدونة سلوك تنص على عدم استخدام الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن، حقها في الفيتو في حال ارتكاب ابادة او جريمة ضد الانسانية”.

وكان الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند اقترح في ايلول/سبتمبر 2013 مدونة سلوك، تهدف الى عدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) عن حق النقض عند التصويت في المجلس حول جرائم واسعة النطاق.

وشدد المفوض السامي، على ان “عدد الدول المؤيدة لهذه المبادرة يتزايد من عام لآخر”، وانه “اذا تحقق الامر سيشكل تقدماً ملفتاً”.

وفشل مجلس الامن بسبب حق النقض مرات عدة في التوصل الى قرارات خصوصاً في ما يتعلق بالنزاع في سوريا.

وعند سؤال الحسين حول الأزمة في سوريا، أعرب عن القلق “ازاء المبادرات لإصدار عفو يشمل الجرائم المرتكبة في سوريا”، مضيفاً “لا اؤمن بالعفو” وشدد على ضرورة ان “نظل متيقظين ومستعدين للتدخل”.

ومضى يقول “نعد ملفات لإحالة المعنيين لاحقاً امام المحكمة الجنائية الدولية”.