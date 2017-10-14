الخارجية الإيطالية تعلن اختطاف كاهن من مواطنيها في نيجيريا

“القدس العربي” – (وكالات): قالت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم السبت، إن كاهناً إيطالياً تابعاً لكنيسة روما، اختطف أمس في نيجيريا، كما أكد الفاتيكان الواقعة.

وأفادت الوزارة في بيان، أن الأب ماوريتسيو باللو (63 عاماً)، اختطف أمس، بصحبة أربعة أشخاص آخرين (لم يحدد هوياتهم) على يد مجموعة مسلحة مجهولة، بينما كان متوجهاً إلى مدينة بنين (جنوب نيجيريا).

ولفت البيان إلى أن الخاطفين قاموا بسرقة كل ما لدى الخمسة من مقتنيات، ثم اقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وأضاف إلى أن وحدة الأزمات في وزارة الخارجية الإيطالية تتابع القضية، بينما فتح المدعي العام في روما سيرجيو كولايوكو، تحقيقاً في الحادث.

وطبقاً للمعلومات المتوفرة، فإن الكاهن باللو كان يقوم بمهمة في نيجيريا لمدة ثلاث سنوات.

من جانبه قال المتحدث باسم الفاتيكان غريغ بورك، في تغريدة على تويتر “أبلغت البابا فرانسيس باختطاف الكاهن الايطالي في نيجيريا، الأب ماوريتسيو فاللو، وهو يصلي له”.

ولم يدل متحدث الفاتيكان، بمزيد من التفاصيل حول الحادثة، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاختطاف.