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مسؤول محلي: محادثات لتأمين انسحاب “الدولة الإسلامية” من الرقة

Oct 14, 2017

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“القدس العربي” – (وكالات):  قال مسؤول محلي لرويترز اليوم السبت إن مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” المتبقين في الرقة، ومن بينهم مقاتلون أجانب، سيغادرون المدينة السورية ويأخذون معهم مدنيين كدروع بشرية بموجب اتفاق يحاول التوسط فيه شيوخ قبائل.

وأضاف عمر علوش عضو مجلس الرقة المدني أنه إذا حدث ذلك فسيحدث اليوم. وقال إن شيوخ القبائل أقنعوا 100 من مقاتلي “داعش” بالاستسلام بالفعل الأمر الذي رفضه المقاتلون المتبقون.

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