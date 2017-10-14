مع اقتراب انتهاء المهلة..مدريد تعلن أنها لن تقبل إلا برد واضح من كتالونيا

“القدس العربي” – (وكالات): أعلنت الحكومة الإسبانية أنها لن تقبل من حكومة إقليم كتالونيا إلا برد واضح حول الموقف من الانفصال عن مدريد، مشيرة إلى أنها لن تقبل بأي رد مراوغ أو يحمل معنيين.

وفي مقابلة مع محطة “كادينا كوبي” الإذاعية، قال خوان انجاسيو زويدو، وزير الداخلية الإسباني، إنه ” سيتعين اتخاذ إجراءات” في حال قدمت كتالونيا ردا غير واضح.

تدرس مدريد تطبيق المادة 155 من الدستور الإسباني، في إقليم كتالونيا الطامح إلى الانفصال، وتخول هذه المادة للحكومة الإسبانية المركزية سحب سلطات من حكومة أي إقليم في حال لم تحترم الحكومة الإقليمية المعنية، الدستور.

كان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي طالب رئيس حكومة كتالونيا كارلوس بوجديمون، يوم الأربعاء الماضي، بالإفادة في موعد أقصاه بعد غد الاثنين، بما إذا كان قد أعلن فعليا الانفصال في خطابه، الذي القاه أمام برلمان الإقليم يوم الثلاثاء الماضي أم لا.

كما طالب راخوي إقليم كتالونيا، بإلغاء كل مساعي الانفصال، والعودة إلى الشرعية في موعد أقصاه العاشرة من صباح يوم الخميس المقبل.

وذكرت تقارير إعلامية أن بوغديمون يدرس خطوات، من بينها إرسال نص مكتوب لخطابه إلى مدريد، بينما رد وزير الداخلية الإسباني على ذلك بقوله إن الشيء الموثوق به فقط هو ” قول نعم أو لا”.

واضاف أنه في حال أجاب بنعم ” فإن ذلك سيضعه خارج إطار القانون” وتابع أن الرد غير الواضح أيضا سيُسْتَنْبَط منه أيضا أن ” الانفصال تم الإعلان عنه”.

وهناك توتر بين حكومة إقليم كتالونيا والحكومة المركزية بسبب الاستفتاء الذي جرى في الأول من الشهر الجاري وقضت المحكمة الدستورية في إسبانيا بعدم قانونيته.

ورفضت الحكومة الأسبانية نتائج الاستفتاء وهددت بفرض الحكم المباشر على الإقليم.