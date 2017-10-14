مذبحة جديدة ضد المسلمين في أفريقيا الوسطى.. حداد وغضب وصمت حكومي

“القدس العربي” – (وكالات): استؤنفت مظاهر الحياة بشكل جزئي، اليوم السبت، في حي الكيلومتر 5، في عاصمة أفريقيا الوسطى بانغي، غداة يوم حداد شهده الحي ذو الأغلبية المسلمة احتجاجا على مقتل ما لا يقل عن عشرين مسلما في مذبحة ارتكبت داخل مسجد بقرية دمبي (جنوب شرق) الثلاثاء الماضي.

وقال عبد الرحمن بومو المتحدث باسم لجنة الحكماء بحي الكيلومتر 5، إن “الضحايا كانوا في المسجد عندما قامت ميليشات الانتي بالاكا (ذات الأغلبية المسيحية) باقتحامه وقتلت ما لا يقل عن عشرين من المصلين.

وأضاف بومو: “قررنا أن يكون يوم أمس الجمعة يوم حداد، والصلاة على أرواح الضحايا”، وندد بشدة “بتواصل المذابح في هذا البلد الذي لا يزال يجاهد كي ينهض من جديد”.

من جهته أعرب عثمان محمد المتحدث باسم المسلمين في حي الكيلومتر 5، عن استيائه البالغ من ممارسات قسم من الأهالي في أفريقيا الوسطى، ووصفها بأنها “تؤجج الكراهية الطائفية بين الشعب”.

ولم يصدر بعد رد فعل رسمي على هذه المذبحة.