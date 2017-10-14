شركة سياحة ألمانية تسير رحلات إلى تونس بعد غياب ست سنوات

“القدس العربي” – (وكالات): قالت وزارة السياحة التونسية اليوم السبت إن شركة “توي جروب” الألمانية تستعد لتسيير رحلات نحو تونس عبر “توي فلاي” بعد غياب ست سنوات عن الوجهة التونسية.

يأتي القرار عقب لقاء وزير السياحة سلمى اللومي ، التي تؤدي زيارة عمل إلى ألمانيا، بالمدير العام لشركة “توي جروب” أحد أهم الشركات السياحية في العالم، بشأن تطوير عمل الشركة نحو الوجهة التونسية.

وأفادت وزارة السياحة اليوم بأن الشركة تعهدت ببرمجة رحلات عبر “توي فلاي ألمانيا” نحو تونس بعد غياب ست سنوات، منذ عام 2011، من خلال ست رحلات أسبوعيا انطلاقا من مطارات هانوفر وديسلدورف وفرانكفورت.

كما يجري مناقشة إمكانية عودة الرحلات البحرية لـ”توي كروزس″ نحو تونس، وتخطط الشركة لوضع مشروع اكاديمية تكوين في مجال الخدمات السياحية بالتعاون مع وزارة السياحة التونسية.

وتضرر قطاع السياحة بسبب الاضطرابات الأمنية التي رافقت فترة الانتقال السياسي في تونس بدءا من عام 2011، وتلقى لاحقا ضربة قاصمة اثر الهجمات الارهابية الكبرى عام 2015 والتي أودت بحياة 59 سائحا أجنبيا وتسببت في تعليق الرحلات البحرية نحو تونس.

ويشهد القطاع بعد تلك الهجمات حالة تعافي تدريجية مكنت من عودة الرحلات البحرية بنسق تصاعدي وبداية تدفق للسياح من أوروبا.

وبحسب أرقام وزارة السياحة شهدت السوق السياحية الألمانية، وهي سوق تقليدية لتونس، لغاية مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري نسبة تطور بـ9ر 43 في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.