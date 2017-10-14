أمريكا تعلن اعتزامها التقدم لتنظيم دورة الألعاب الشتوية 2026 أو 2030

“القدس العربي” – (وكالات): أعلنت اللجنة الأولمبية الأمريكية اعتزامها التقدم لتنظيم دورة الألعاب الشتوية 2026 أو 2030.

وفي أعقاب جلسة للجنة، قال لاري بروبست، رئيس اللجنة في كولورادو سبرينجس أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي)، إنه نظرا لأن اللجنة الأولمبية الدولية منحت تنظيم دورة الألعاب الصيفية 2028 لمدينة لوس انجيليس، فإن دورة الألعاب 2030 ستكون الخيار الأفضل.

وأضاف بروبست أنه ينبغي أن يتضح أولا على صفحات اللجنة الأولمبية الدولية الإجراءات، التي سيتم وفقها منح تنظيم دورة الألعاب الأولمبية 2026.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي عن منح تنظيم دورة الألعاب الصيفية 2024 للعاصمة الفرنسية باريس، ودورة الألعاب الصيفية 2028 لمدينة لوس انجيليس، وهذه هي المرة الأولى منذ نحو 100 عام التي يتم فيها الإعلان عن تنظيم بطولتين صيفيتين في آن واحد.

وتابع بروبست أن اللجنة ستعلن في عام 2019، عن الجهة الفائزة بتنظيم دورة الألعاب الشتوية عام 2026، ومن المحتمل أن يتم منح التنظيم لجهتين، وأبدى بروبست اهتماما بهذا الخيار، وأعرب عن ترحيبه بالمشاركة في المحادثات الخاصة بذلك.

ولا يزال أمام اللجنة الأولمبية الأمريكية وقت حتى مارس/آذار المقبل للبت في الترشح، ويجري الحديث حول التقدم لتنظيم البطولة الشتوية في سولت ليك سيتي أو دينفر أو رينو.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية فتحت إجراءات منح التنظيم في سبتمبر/أيلول الماضي، وستجري اللجنة نقاشا حول الإيجابيات والسلبيات لدى المرشحين المحتملين حتى أكتوبر/تشرين الأول عام 2018.

يشار إلى أن دورة الألعاب الشتوية المقبلة ستقام في فبراير/شباط عام 2018 في مدينة بيونجشانج الكورية الجنوبية، فيما ستنظم العاصمة الصينية بكين دورة الألعاب في عام 2022.

وسيصوت سكان ولاية تيرول النمساوية غدا الأحد في استفتاء شعبي على ما إذا كانت الولاية ستتقدم بطلب لتنظيم دورة الألعاب الشتوية عام 2026.