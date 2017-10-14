عشرات القتلى والجرحى من عناصر فيلق الشام في ريف إدلب

“القدس العربي” – (وكالات): سقط عشرات القتلى والجرحى من مسلحي المعارضة السورية في قصف جوي استهدف معسكراً لهم في ريف إدلب شمال غرب سورية اليوم السبت .

وقال مصدر في المعارضة السورية إن ” 22 عنصراً قتلوا وتحولت بعض الجثث إلى أشلاء وأكثر من 40 جريحاً في قصف لطائرات حربية روسية لمعسكر تابع لفيلق الشام في بلدة كفروما جنوب محافظة إدلب “.

وأوضح المصدر ” قصف الطيران الروسي لمعسكر الفيلق هو رسالة لكل الفصائل في الشمال السوري وهذه هي المرة الثانية خلال شهر يقصف عناصر الفيلق حيث قُتل أكثر من 45 عنصرا في قصف للطيران الروسي على المعسكر في 24 من شهر أغسطس/آب الماضي “.

يُشار إلى أن فيلق الشام يعتبر من أبرز فصائل المعارضة وله حضور كبير في الشمال السوري كما أنه خاض معارك عنيفة وكبد قوات النظام السوري مئات القتلى والجرحى على جبهتي عين ترما وحي جوبر شرق العاصمة دمشق خلال الأشهر الثلاث الماضية .