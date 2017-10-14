ستة قتلى في هجوم على مدرسة في شمال كينيا

“القدس العربي” – (وكالات): قتل ستة اشخاص بينهم خمسة تلاميذ فجر السبت في هجوم على مدرسة داخلية في لوكيشوغيو في اقصى شمال كينيا، يشتبه في أن مسلحين من جنوب السودان وراءه، حسبما اعلنت السلطات.

وقال سيف ماتاتا المسؤول المحلي في توركانا “قتل ستة اشخاص بينهم تلاميذ في هجوم ادى الى جرح آخرين”.

وقال ماتاتا ان الهجوم وقع قرابة الثالثة فجرا (00:00 ت غ)، بينما كان التلاميذ في ثانوية لوكيشوغو المختلطة ينامون في مهاجعهم.

ويشتبه في أن الهجوم شنته عناصر من ميليشيا في توبوسا في جنوب السودان، الواقعة على بعد 200 كلم الى الشمال من لوكيشوغيو، في حين اعلن ماتاتا ان تلميذا مفصولا شارك في تنفيذ الهجوم.

وقال الصليب الاحمر الكيني انه نقل عددا من الجرحى جوا الى مستشفى في الدوريت لتلقي العلاج.

وتوركانا منطقة قاحلة محاذية لجنوب السودان، تنتشر فيها الاسلحة وتكثر اعمال العنف بين جماعات تتنازع الموارد والأراضي.