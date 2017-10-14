اليمن: صحة صالح مستقرة بعد جراحة أجراها أطباء روس

“القدس العربي” – (وكالات): قالت مصادر حكومية اليوم السبت إن الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح أجرى عملية ناجحة في مستشفى صنعاء بعد السماح لفريق طبي روسي بالتوجه إلى اليمن جوا لإجرائها.

ووصل الفريق الروسي إلى صنعاء قبل يومين وأجرى العملية لصالح يوم الجمعة من آثار محاولة اغتيال كان تعرض لها في عام 2011.

وقال حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح إن العملية تكللت بالنجاح وإن حالته الصحية مستقرة.

وكان صالح أصيب بجروح بالغة في الهجوم على القصر الرئاسي في صنعاء في يونيو/حزيران عام 2011. ونقل إلى الولايات المتحدة للعلاج قبل أن يفرض حظر على سفره.

وفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات على صالح في عام 2014 واتهمه بتهديد السلام وإعاقة العملية السياسية في اليمن ومن ثم أخضعته لحظر سفر إلى دول العالم مع تجميد أرصدته.

وقالت مصادر حكومية لرويترز إن الفريق الطبي وصل بموافقة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية دون أن توضح بدقة طبيعة الجراحة التي خضع لها صالح.

وحكم صالح اليمن لمدة 34 عاما لكنه أجبر على ترك السلطة بعد احتجاجات مؤيدة للديمقراطية في عام 2012.

وشكل الموالون لصالح من الجيش اليمني تحالفا مفاجئا مع جماعة الحوثي بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء في عام 2014.

وصمد هذا التحالف على مدى أكثر من عامين من الحرب في مواجهة آلاف الضربات الجوية التي شنها التحالف العسكري الذي تقوه السعودية.