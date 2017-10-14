هنية يطلع أمير الكويت على اتفاق المصالحة الفلسطينية

“القدس العربي” – (وكالات): أطلع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس″، إسماعيل هنية، أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، على اتفاق المصالحة الفلسطينية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جمع “الصباح” و”هنية”، بحسب بيان أصدره مكتب الأخير اليوم السبت.

ووفق البيان، فقد استعرض هنية “أجواء وتفاصيل اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في القاهرة برعاية مصرية”، أمس الأول الخميس.

وأشار رئيس “حماس″ خلال الاتصال “إلى أهمية الدور والبعد العربي في القضية الفلسطينية، وفي دعم المصالحة الوطنية”.

من جانبه أعرب الصباح، “عن مباركته للاتفاق وتهنئته للشعب الفلسطيني بهذا الاتفاق، وفرحة كل العرب لنجاح المصالحة الفلسطينية”.

وأكد الصباح كما جاء في البيان، “أن القضية الفلسطينية هي قضية الأمة العربية، متمنيًا أن تستمر الخطوات الموضوعة ليصل الفلسطينيين إلى مبتغاهم”.

والخميس الماضي، وقعت حركتا “فتح” و”حماس″ في القاهرة اتفاق مصالحة بحضور وزير المخابرات المصرية، خالد فوزي.

ونص الاتفاق على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من ديسمبر/ كانون أول القادم، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.

كما تضمن الاتفاق، دعوة القاهرة لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني في 4 مايو/أيار 2011، إلى عقد اجتماع في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم دون توضيح جدول أعماله، إلا أنه يتوقع أن يناقش ترتيبات إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإعادة هيكلة منظمة التحرير‎.