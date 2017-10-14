سبعة أهداف وعرض مذهل يضعان سيتي في صدارة الدوري الإنكليزي

“القدس العربي” – (وكالات): تصدر مانشستر سيتي الذي لم يخسر حتى الآن جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بفارق نقطتين بعد عرض مذهل آخر قاده للفوز 7-2 على ستوك سيتي على إستاد الاتحاد اليوم السبت.

وبدا انه ليس بوسع أحد إيقاف فريق المدرب بيب غوارديولا المرشح لنيل اللقب بعدما أحرز ثلاثة أهداف عبر غابرييل جيسوس ورحيم سترلينج وديفيد سيلفا في أول نصف ساعة وواصل الفريق طريقه نحو فوزه السادس على التوالي.

لكن وعلى عكس سير المباراة قلص مامي بيرام ضيوف الفارق لستوك قبل نهاية الشوط الأول ووضع كايل ووكر كرة بضربة رأس داخل مرمى فريقه سيتي في بداية الشوط الثاني.

واستعاد سيتي تفوقه وأحرز جيسوس هدفه الثاني والسابع له هذا الموسم وأكمل فرناندينيو وليروي ساني وبرناردو سيلفا الأهداف ليضمن الفريق تسجيل خمسة أهداف على الأقل للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري على إستاد الاتحاد.

وأصبح سيتي أول فريق في دوري الأضواء يحرز 29 هدفا في أول ثماني مباريات من الموسم منذ ايفرتون في موسم 1894-1895.