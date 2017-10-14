تونس.. انطلاق الاجتماعات التحضيرية لثاني جولات تعديل الاتفاق السياسي الليبي

“القدس العربي”- (وكالات): انطلقت في العاصمة التونسية، السبت، الاجتماعات التحضيرية لثاني جولات مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي الليبي، التي ترعاها الأمم المتحدة.

وفي تصريح كتبه على صفحته على الفيسبوك، قال عضو لجنة الحوار بتلك المفاوضات، عن مجلس النواب (المنعقد بطبرق) عيسى العريبي، إن “اجتماعا تحضيريا عقد ظهر اليوم وذلك قبيل انطلاق الاجتماعات الرسمية التي في مقدمتها اجتماع مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عشية اليوم”.

وفي ذات السياق، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة على تويتر، “وصول أعضاء لجنة صياغة التعديلات على الاتفاق السياسي الليبي إلى تونس″.

وأكدت البعثة أن “أعضاء لجنة صياغة التعديلات على الاتفاق السياسي الليبي سيجتمعون اليوم، مع المبعوث الأممي غسان سلامة وفريقه”، دون تحديد موعد بالضبط للاجتماع، أو تفاصيل أخرى.

من جانبه، قال مصدر تونسي مطلع على الشأن الليبي، مفضلا عدم نشر اسمه، إن ‎”الاجتماعات التي بدأت اليوم هي تشاورية بين الوفود الليبية يحضرها المبعوث الخاص غسان سلامة، فيما ستنطلق غدا الأحد الاجتماعات الرسمية للجان صياغة التّعديلات يعقبها مؤتمر صحفي يعلن عنه لاحقا”.

يشار إلى أن الجولة الأولى لمفاوضات تعديل “الاتفاق السياسي” الموقع بمدينة الصخيرات المغربية عام 2015 بين أطراف النزاع، اختتمت بتونس الأسبوع قبل الماضي، بعد أيام من انطلاقها في 26 سبتمبر/أيلول 2017.

وعقدت تلك الجولة، عقب إعلان المبعوث الأممي غسان سلامة، الشهر الماضي، عن خارطة لحل الأزمة الليبية تتضمن ثلاث مراحل عمل، هي تعديل اتفاق الصخيرات، ثم عقد مؤتمر وطني يجمع الفرقاء السياسيين الذين لم يشاركوا في الحوارات السابقة، ثم إجراء استفتاء لاعتماد الدستور، وانتخابات برلمانية ورئاسية.

وتعاني ليبيا فوضى أمنية وسياسية، حيث تتنازع فيها كيانات مسلحة عدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي عام 2011.

وتتصارع حكومتان على الشرعية في ليبيا، إحداهما حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، بالعاصمة طرابلس (غرب)، و”الحكومة المؤقتة” بمدينة البيضاء، وتتبع مجلس النواب المنعقد بطبرق(شرق)، والتابعة له القوات التي يقودها خليفة حفتر.