أريكسن يمنح توتنهام فوزه الأول على ملعبه هذا الموسم

“القدس العربي” – (وكالات): حقق توتنهام فوزا طال انتظاره في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على إستاد ويمبلي ملعبه المؤقت بفضل هدف كريستيان اريكسن في فوز غير مقنع على بورنموث 1-صفر اليوم السبت.

وكان توتنهام في خطر أن يصبح النادي الإنجليزي الوحيد في تاريخ الدوري الذي يحقق الانتصار في أول أربع مباريات خارج ملعبه دون تذوق طعم الفوز في نفس عدد المباريات على أرضه.

وقدم توتنهام عرضا باهتا في الشوط الأول وسنحت الفرص الأخطر للضيوف لكن اريكسن هز الشباك أخيرا من لمسة رائعة بعد الاستراحة بدقيقتين.

وأهدر هاري كين فرصة جيدة لأصحاب الأرض وألغى الحكم هدفا له لكن لم تكن المباراة سهلة على توتنهام حيث تصدى حارسه هوجو لوريس لفرصة خطيرة من جيرمين ديفو مهاجم توتنهام السابق.

وضمن الفوز بقاء توتنهام في المركز الثالث برصيد 17 نقطة من ثماني مباريات بينما ظل بورنموث في المركز قبل الأخير بأربع نقاط.