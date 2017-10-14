مصر تمنع دبلوماسيًا أمريكيًا من دخول البلاد 

“القدس العربي”- (وكالات): منعت مصر، السبت، دبلوماسيًا أمريكيًا، من دخول البلاد، “تنفيذا لمبدأ المعاملة بالمثل؛ لوصوله بجواز دبلوماسي بدون تأشيرة دخول مسبقة”، بحسب مصدر دبلوماسي مصري.

وقال المصدر الذي يعمل بمطار القاهرة الدولي، في تصريحات صحفية، إن “ميشيل فرانكوم، الذي يعمل مستشارًا زراعيًا بالسفارة الأمريكية في أديس أبابا، وصل مطار القاهرة، اليوم، وتم منعه من دخول البلاد؛ تنفيذا لمبدأ المعاملة بالمثل، لحمله جواز سفر دبلوماسي، دون تأشيرة دخول مسبقة”.

وأوضح المصدر أنه “تم ترحيل الدبلوماسي إلى بلاده”، دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ عام 2010، تلزم مصر حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة والخاصة من دول العالم، بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة من السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وهو الأمر نفسه الذي تطبقه العديد من الدول ومن بينها أمريكا مع المصريين حاملي هذه النوعية من الجوازات.

يذكر أن السلطات المصرية قد منعت أكثر من 10 دبلوماسيين من دول مختلفة خلال العام الجاري من دخول مصر لذات السبب، كان آخرها الشهر الماضي لدبلوماسيين أحدهما من الولايات المتحدة والآخر من ألمانيا.

وتوصف العلاقات بين القاهرة وواشنطن، بالاستراتيجية في عهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي تولى السلطة في يناير/ كانون الثاني الماضي.