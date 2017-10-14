البلجيكي مونيير يقود سان جيرمان للحفاظ على القمة الفرنسية

“القدس العربي” – (وكالات): واصل فريق باريس سان جيرمان سلسلة انتصاراته واعتلائه قمة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتغلب باريس سان جيرمان اليوم السبت على مضيفه ديجون بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة التاسعة للمسابقة.

ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي سنحت لهم في شوط المباراة الأول الذي انتهي بالتعادل السلبي.

ومع حلول الدقيقة 70 تمكن سان جيرمان من تسجيل هدف التقدم عبر البلجيكي توماس مونيير، إلا أن ديجون أدرك التعادل في الدقيقة 87 عن طريق بنيامين جينوت.

وجاءت الدقيقة 92 لتشهد معها هدف الفوز لسان جيرمان عن طريق مونيير الذي سجل الهدف الثاني له في اللقاء ولفريقه.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 25 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد ديغون عند 6 نقاط في المركز السابع عشر.