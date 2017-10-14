زاها يمنح بالاس فوزه الأول هذا الموسم وتشيلسي يخسر ثانية

“القدس العربي” – (وكالات): حصد كريستال بالاس أولى نقاطه هذا الموسم في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم وتلقى تشيلسي هزيمته الثانية على التوالي بعد خسارة 2-1 باستاد سيلهورست بارك اليوم السبت.

وخسر حامل اللقب ثلاث من بين أول ثماني مباريات هذا الموسم وتراجع بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر فيما يملك بالاس ثلاث نقاط لكنه ما زال في المؤخرة.

ومنح سيزار ازبيليكويتا التقدم لبالاس بهدف عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 11 لكن تشيلسي أدرك التعادل بعد ذلك بسبع دقائق بضربة رأس من تيموي باكايوكو بعد ركلة ركنية من سيسك فابريجاس.

واستعاد ويلفريد زاها، في عودته بعد إصابة، التقدم لصاحب الأرض بتسديدة من مدى قريب في نهاية الشوط الأول ولم يستطع تشيلسي المتواضع إدراك التعادل.

وكانت بداية بالاس هذا الموسم هي الأسوأ على الإطلاق في دوري الأضواء وأقال المدرب فرانك دي بور بعد أربع مباريات لكنه حصد أخيرا أولى نقاطه تحت قيادة المدرب الجديد روي هودجسون.