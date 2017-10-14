النظام السوري يطالب بخروج القوات التركية من أراضيه ويصف التوغل بأنه “عدوان سافر”

“القدس العربي”- (وكالات): طالب النظام السوري، اليوم السبت، بخروج القوات التركية من أراضيه فورا واعتبر أن توغلها في شمال غرب البلاد يشكل “عدوانا سافرا”.

وقالت وزارة الخارجية التابعة للنظام السوري، في بيان، إن دخول مركبات عسكرية تركية إلى شمال غرب سوريا من خلال معبر باب الهوى، في وقت متأخر يوم الخميس، يعد انتهاكا صارخا للقانون والأعراف الدولية.

وأضاف البيان “الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات توغل وحدات من الجيش التركي في محافظة إدلب والذي يشكل عدوانا سافرا على سيادة وسلامة الأراضي السورية”.

وتقول تركيا إنها تعمل إلى جانب جماعات من المعارضة السورية المسلحة لتنفيذ اتفاق تم التوصل إليه الشهر الماضي مع روسيا وإيران في قازاخستان للحد من القتال بين فصائل المعارضة.

لكن بيان الخارجية التابعة للنظام السوري قال إن “هذا العدوان التركي لا علاقة له من قريب أو بعيد بالتفاهمات التي تمت بين الدول الضامنة في عملية آستانة بل يشكل مخالفة لهذه التفاهمات وخروجا عنها”.