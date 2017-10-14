متحدث باسم بي إن: العقود الاعلامية لمونديالي 2026 و2030 “الاكثر فائدة” للفيفا

“القدس العربي” – (وكالات): ذكر متحدت باسم مجموعة “بي إن” الإعلامية القطرية السبت، ان الحقوق الاعلامية لمونديالي 2026 و2030، والمشتبه بنزاهتها من قبل القضاء السويسري كانت “الأكثر فائدة” بالنسبة للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان القضاء السويسري أعلن الخميس فتح تحقيق يطال القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “بي ان” الاعلامية ورئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك، على خلفية منح حقوق مونديالي 2026 و2030.