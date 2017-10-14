“الإيطالي للصحافة” يطلق منصة إعلامية لمتابعة قضية ريجيني

“القدس العربي” – (وكالات): أطلق الاتحاد الإيطالي للصحافة بالعاصمة روما، السبت، منصة المتابعة الإعلامية لقضية جوليو ريجيني، الذي عثر عليه مقتولا في مصر، العام الماضي.

جاء ذلك حسب بيان صادر عن الاتحاد، اطلعت عليه الأناضول.

وعثر على جثة ريجيني مقتولًا، في فبراير/شباط 2016، في مصر وعليها آثار تعذيب؛ ما أدى لتوتر العلاقات بين روما والقاهرة.

واتهمت وسائل إعلام إيطالية آنذاك الأمن المصري بالـ”تورط في قتله وتعذيبه”، وهو ما نفت السلطات المصرية صحته.

وذكر بيان الاتحاد اليوم أن “المبادرة، تسعى لحث المعنيين بوسائل الإعلام على مواصلة متابعة الجهد للحصول على المعلومات المتعلقة بحقيقة اختفاء ومصرع ريجيني”.

وأشار أن “المنصة تهدف أيضاً لحماية ريجيني من التشهير، والإهانة لتاريخه وكرامته وسلوكه، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من التعدي على سلامتهم وأمنهم”.

وحسب القائمين على المبادرة “سيتم سؤال السفير (الإيطالي في مصر) جامباولو كانتيني، في الرابع عشر من كل شهر حول ما تم إحرازه من تقدم في قضية ريجيني”.

وأوضح أن المبادرة يشارك فيها مكتب منظمة العفو الدولية بإيطاليا، وصحيفة “أرتيكولو 21″ (إيطالية خاصة).

وكان كانتيني عين سفيرًا غير مقيم لدى مصر، في مايو/أيار 2016؛ خلفًا لماتسيريو ماساري، الذي تم استدعاؤه، بـ8 أبريل/نيسان من العام ذاته، على خلفية مقتل ريجيني.

وقررت إيطاليا، في 14 أغسطس/آب الماضي، إعادة سفيرها إلى القاهرة، رغم عدم التوصل لحقيقة ملابسات مقتل ريجيني، مع اتفاق على استكمال التحقيقات.