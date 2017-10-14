لجنة الأوسكار تدرس إلغاء عضوية واينشتاين في أعقاب فضيحته الجنسية

“القدس العربي”- (وكالات): يواجه هارفي واينشتاين قطب هوليوود، اليوم السبت، احتمال إلغاء عضويته من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، في اجتماع خاص لمجلس المنظمة المانحة لجائزة أوسكار.

ودفعت سلسلة متوالية من مزاعم التحرش الجنسي ضد واينشتاين المنظمة، التي منحت أفلام عملاق صناعة السينما العديد من الجوائز، إلى دراسة هذا الإجراء.

ولم تعلن الأكاديمية، التي تتخذ من بيفرلي هيلز في كاليفورنيا مقرا لها، عن موعد بدء اجتماع مجلس محافظيها ولا ما إذا كانت ستصدر بيانا بعده.

ووصف المجلس الادعاءات الموجهة ضد واينشتاين ، في بيان صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأنها “بغيضة وكريهة ومتناقضة مع المعايير الرفيعة للأكاديمية والمجتمع الإبداعي التي تمثله”.

وقد تعرض واينشتاين (65 عاما)، الذى غادر لوس أنجليس، أمس الجمعة، بحسب تقارير إخبارية ليدخل مركز إعادة تأهيل في ولاية أريزونا، لسقوط مدو جراء العار الذي لحق به إثر تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز قبل 10 أيام ذكر أنه دفع مبالغ مالية لما لا يقل عن 8 نساء ليسوي الأمر خارج القضاء بعد ادعائهن أن واينشتاين قد اعتدى عليهن جنسيا.

وقالت النساء إنه طلب تدليكه خلال اجتماعات عمل، و ظهر عاريا أمامهن وراودهن عن أنفسهن بصور أخرى غير مرغوب فيها.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تقدمت العديد من الممثلات وعارضات الأزياء باتهامات إضافية ضد واينشتاين تتراوح بين التحرش الجنسي والاغتصاب.

وقالت المتحدثة باسم واينشتاين إنه يسعى للحصول على العلاج ونفت أي مزاعم حول مواقعة نساء جنسيا بدون رضاهن.

فرنسا تبحث سحب وسام جوقة الشرف

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إن فرنسا بدأت مناقشات لسحب وسام جوقة الشرف، أحد أرفع الأوسمة الفرنسية، من واينشتاين.

وقالت متحدثة “بدأت الرئاسة الفرنسية مناقشة القضية مع المستشارية الكبرى لوسام جوقة الشرف”. وأضافت “سيجري اتخاذ قرار بعد هذا النقاش”.

وأضافت المتحدثة “تعتبر الرئاسة هذا السلوك متناقضا مع الشرف”.