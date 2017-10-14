إطلاق نار على مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن

“القدس العربي”- (وكالات): قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” إن مجهولين أطلقوا الرصاص على مكتب رعاية المصالح الإيرانية في العاصمة الأمريكية واشنطن، السبت؛ ما أسفر عن وقوع خسائر مادية طفيفة، دون وقوع ضحايا.

وأوضحت الوكالة، عبر موقعها الإلكتروني، أن الهجوم وقع عند الساعة 4:30 بالتوقيت المحلي.

وأضافت الوكالة أن “المكتب تعرض لهجوم بالبنادق نفّذه أشخاص مجهولون؛ ما أدى إلى تهشم زجاج النوافذ”، دون وقوع ضحايا.

وفيما لم يتضح بعد ما هي الدوافع وراء الهجوم، قالت “إرنا” “يبدو أن هؤلاء (منفذي الهجوم) هاجموا المبنى بدافع تأثرهم بما تروجه وسائل الإعلام”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي خطاب تضمن ملامح استراتيجية إدارته إزاء إيران، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، رفضه الإقرار بأن إيران التزمت بالاتفاق النووي الذي وقع عام 2015، وقال إنه سيحيل الأمر إلى الكونغرس، ويستشير حلفاء الولايات المتحدة في كيفية تعديل الاتفاق.

كما اتهم ترامب إيران بدعم “الإرهاب”، وشدد على أنه سيغلق “جميع الطريق على طهران للحصول على السلاح النووي”.

وفي أول رد إيراني على استراتيجية ترامب الجديدة، قال الرئيس حسن روحاني، مساء الجمعة، إن الاتفاق النووي “غير قابل للنقاش”، مشددًا على عزم بلاده توسيع برنامجها الصاروخي.