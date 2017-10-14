ترامب يعتمد منطق “ميزان القوى” في قضايا المناخ واليونسكو وايران 

“القدس العربي”- (وكالات): اعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، السبت، أن منطق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقوم على فرض “ميزان القوى” و”رفض” التعاون المتعدد الأطراف في القضايا الدولية الكبرى.

وقال لودريان، في مقابلة، إن “الولايات المتحدة تتخذ اليوم موقف القوي، و(فرض) ميزان القوى، والتنافس ورفض التعاون المتعدد الأطراف”.

وأضاف لودريان “من المؤكد أن دور التعاون المتعدد الأطراف وأهميته أصبحا موضع تشكيك”، بعد رفض ترامب اتفاق المناخ، وتشكيكه في الاتفاق النووي الإيراني وانسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي “لدينا رؤية تختلف كثيرا عن رؤية إدارة ترامب لضمان الأمن العالمي”.

وتابع “هذا ليس سببا لعدم التحادث مع حلفائنا الأمريكيين، بل على العكس من ذلك”.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تحدث مرارا عن علاقات مميزة مع نظيره الأمريكي آملا بقاء الولايات المتحدة على التزامها في اتفاق باريس المناخي.

لكن ترامب قرر الانسحاب من الاتفاق وهدد، الجمعة، بوضع حد “في أي وقت” للاتفاق النووي الإيراني.