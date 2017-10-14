الفائزة برئاسة اليونسكو: سأعيد الولايات المتحدة وإسرائيل للمنظمة 

“القدس العربي”- (وكالات): قالت المرشحة الفائزة برئاسة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الفرنسية أودري أزولاي، السبت، إنها “واثقة بنجاح إعادة الولايات المتحدة وإسرائيل لعضوية المنظمة“.

كلام أزولاي، وهي فرنسية يهودية من أصول مغربية، جاء في تصريحات أدلت بها لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية، في العاصمة الفرنسية باريس.

وانتقدت القرارين الأمريكي والإسرائيلي بالانسحاب من المنظمة، قائلة إنه “في هذه اللحظات يجب أن نشارك ونؤيد المنظمة ونعمل لإصلاحها بدل تركها”.

وأضافت أزولاي، التي شغلت في السابق منصب وزيرة الثقافة الفرنسية أن “أول شيء سأفعله هو العمل على إعادة المصداقية للمنظمة، وثقة الدول الأعضاء، حتى تتمكن من العمل بفاعلية”.

وأنهت أزولاي حديثها بالاقتباس عن السياسي اليهودي الفرنسي ليون بلوم، الذي قال بعد إنشاء اليونسكو، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1946، إن “المنظمة يجب أن تكون ضمير الأمم المتحدة”.

والجمعة، فازت أزولاي في الانتخابات على منصب المدير العام لليونسكو، خلفا للبلغارية، إيرينا بوكوفا.

وحصلت أزولاي على 30 صوتا مقابل 28 لمنافسها القطري حمد بن عبد العزيز الكواري.

وجاء فوز أزولاي في الجولة النهائية عقب ساعات من فوزها على مرشحة مصر ووزيرة الدولة المصرية للأسرة والسكان سابقًا، مشيرة خطاب، في جولة جرت بينهما لتحديد من سيواجه الكواري بعد تعادلهما الخميس.

ورغم فوزها بالانتخابات، لن تصبح أزولاي رسميا مديرا عاما للمنظمة الدولية إلا بعد موافقة الجمعية العامة للمنظمة عليها (195 دولة) في 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.