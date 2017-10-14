الشرطة الإسرائيلية تستأنف التحقيق مع نتنياهو خلال الأسبوعين‎ المقبلين

“القدس العربي”- (وكالات): تعتزم الشرطة الإسرائيلية استئناف التحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال الأسبوعين المقبلين، في اتهامات موجهة له بالتورط بقضيتي فساد، حسب فضائية إسرائيلية، دون تحديد يوم بعينه.

وأضافت القناة الثانية الإسرائيلية، مساء السبت، أن الشرطة ترجح أن الشبهات ضد نتنياهو “بالحصول على رشوة وخيانة الأمانة تعززت” بالقضيتين المعروفتين بالملف 1000 والملف 2000،

وذلك بعد سلسلة التحقيقات التي أجرتها الشرطة مع العديد من المشتبهين والضالعين بالملفين، دون تفاصيل.

وكانت آخر مرة حققت فيها الشرطة مع نتنياهو بالقضيتين في أبريل/نيسان الماضي، لكنها واصلت التحقيق مع آخرين بالقضيتين خلال الأشهر الماضية، وفق إعلام إسرائيلي.

ونهاية الشهر الماضي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الشرطة تعتزم التحقيق مجددًا مع نتنياهو في القضيتين، بعد فترة الأعياد اليهودية التي تنتهي مساء 14 أكتوبر/تشرين الأول (اليوم).

و”الملف 1000″ يتضمن شبهات بحصول نتنياهو وزوجته سارة، على هدايا من رجال أعمال معروفين.

أما “الملف 2000″، فيتعلق بعقد نتنياهو محادثات مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرنوت”، أرنون موزس، للحصول على تغطية صحفية أفضل لأنشطة رئيس الوزراء، مقابل تقديم مشروع قانون ضد صحيفة “إسرائيل اليوم” المنافسة.

وعلى خلفية تلك التحقيقات نُظمت العديد من المظاهرات في تل أبيب ومناطق أخرى في إسرائيل، تطالب بإقالة نتنياهو.