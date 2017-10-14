تحطم طائرة شحن يستأجرها الجيش الفرنسي في ساحل العاج ومقتل أربعة

“القدس العربي”- (وكالات): قال مسؤولون من فرنسا وساحل العاج إن 4 أشخاص من مولدوفا لقوا حتفهم وأصيب اثنان آخران، اليوم السبت، عندما سقطت طائرة شحن يستأجرها الجيش الفرنسي وتحطمت في البحر قرب المطار بمدينة أبيدجان في ساحل العاج.

وقال سينالي سيلو، المدير العام لهيئة الطيران المدني في ساحل العاج، إن 4 فرنسيين أصيبوا أيضا في الحادث الذي وقع عندما كانت الطائرة وهي من طراز أنتونوف 26 تقترب من المطار قادمة من واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو.

وقال سيلو في مؤتمر صحفي “كان على الطائرة 10 أشخاص بينهم طاقم من 6 أفراد و3 جنود فرنسيين ومدني فرنسي يعمل لحساب شركة (الطيران)”. وأضاف أن الطائرة مسجلة في مولدوفا لكنه لم يحدد اسم الشركة.

وتابع سيلو أن برج المراقبة في أبيدجان فقد الاتصال بالطائرة في الساعة 8:24 صباحا (08:24 بتوقيت غرينتش) أثناء هبوب عاصفة رعدية عاتية.

ويقع مطار أبيدجان في منطقة مكتظة بالسكان لكن فيما يبدو لم يصب أحد من السكان بأذى.

ويدير الجيش الفرنسي قاعدة للإمداد والتموين قرب المطار لدعم عملية بارخان لقتال المتشددين الإسلاميين في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.

وقال الكولونيل باتريك شتايجر، المتحدث باسم الجيش الفرنسي، “كانت طائرة يستأجرها الجيش الفرنسي في إطار قوة بارخان من أجل تنفيذ مهام لوجستية”.

وقال سيلو إنه ليس لديه أي معلومات عن سبب تحطم الطائرة على الرغم من أن الطقس كان “سيئا للغاية” في المنطقة القريبة من المطار.

وأضاف أن تحقيقا فتح في الحادث وأن سلطات ساحل العاج على اتصال مع نظيرتها في فرنسا ومولدوفا. ويعالج الفرنسيون الأربعة الذين أصيبوا في الحادث في القاعدة العسكرية القريبة من المطار.