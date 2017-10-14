الأمم المتحدة تدين “اشتباكات” راح ضحيتها مسلمين في أفريقيا الوسطى

“القدس العربي”- (وكالات): أدانت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى، السبت، ما قالت إنها اشتباكات بين ميليشيات دفاع ذاتي (مسيحية) ومجموعة أخرى مسلمة، أسفرت عن وقوع قتلى في صفوف المسلمين.

جاء ذلك في بيان نشرته البعثة الأممية المتكاملة والمتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في أفريقيا الوسطى (مينوسكا) على موقعها، اليوم.

ولم توجّه البعثة الأممية في بيانها إدانة صريحة للمذبحة التي جرت في مسجد بإحدى قرى جمهورية أفريقيا الوسطى، والتي أكد وقوعها قادة من الأقلية المسلمة في بانغي، على يد ميليشيات مسيحية.

وقال بيان البعثة “ندين بشدة الاشتباكات بين ميليشيات الدفاع الذاتي (المسيحية) وعناصر من الحركة من أجل الوحدة والسلام فى أفريقيا الوسطى (فصيل منبثق عن تحالف سيليكا ذي الأغلبية المسلمة ) في بلدة كمبي بمحافظة باسي كوتو” (جنوبي شرق).

وأضاف البيان أن “أعمال العنف أدّت إلى مقتل عدد من أفراد المجتمع المسلم”، مشيرًا إلى أن “مينوسكا وحكومة أفريقيا الوسطى ستوفدان بعثة مشتركة إلى كمبي في الساعات القليلة القادمة للتحقيق في الوضع على الفور”.

وأعربت البعثة عن أسفها فى نفس البيان من موجة العنف منذ مايو/أيار الماضي، في محافظتي كوتو السفلى ومبومو التي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا بينهم عناصر من قوات حفظ السلام.

وقال البيان إن هذا العنف ساهم فى زيادة عدد المشردين وشل مهام العاملين فى المجال الإنساني.

وفي وقت سابق اليوم، اتّهم أحد قادة الأقلية المسلمة في إفريقيا الوسطى منظمة “أنتي بالاكا” (ذات الغالبية المسيحية) بارتكاب مذبحة في مسجد ببلدة “كمبي”، الثلاثاء الماضي، أدّت لمقتل إمام و25 من المصلين.

وانزلقت أفريقيا الوسطى، منذ 2013، إلى صراع طائفي وضع في المواجهة مليشيات “أنتي بالاكا” المسيحية، وتحالف “سيليكا” وهو ائتلاف سياسي وعسكري ذو أغلبية مسلمة.

وأسفرت المواجهات بين الطرفين عن مقتل آلاف، كما أجبرت عشرات الآلاف من المسلمين على مغادرة البلاد، وفق الأمم المتحدة.

وتشير تقارير صادرة عن الأمم المتحدة إلى أن قرابة 2.2 مليون شخص (حوالي نصف سكان البلاد) يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.