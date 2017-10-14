﻿هل تسبب تحديث «آيفون» الأخير في خلل في سرعة الهاتف؟

لندن ـ «القدس العربي»: أثار التحديث الأخير لهواتف «آيفون» التي تنتجها شركة «آبل» الأمريكية حالة واسعة من الجدل في أوساط المستخدمين الذين قال كثيرون منهم إنهم لاحظوا تراجعاً كبيراً وملموساً في سرعة الجهاز، وهو ما يشير إلى خلل كبير في النظام الجديد المحدث، إلا أن دراسة مستقلة نفت هذه الاتهامات وانتهت إلى أن التحديث لم يُسبب هذا الخلل في الأجهزة.

وقالت الدراسة إن تحديث شركة آبل لنظام التشغيل الخاص بها 11 iOS لا يتسبب في بطء هواتف آيفون مع مرور الزمن، مفندة اتهامات خطيرة بهذا الشأن تدعي أن الشركة تفعل ذلك لدفع مستخدميها إلى شراء أجهزة آيفون الأحدث.

وذكرت صحيفة «دايلي تلغراف» البريطانية أن مركزا فنلنديا لتطوير البرامج الكمبيوترية راجع 100 ألف جهاز يعمل بنظام (iOS 11).

وخلص الباحثون في مركز (Futuremark) إلى أن «آبل» حافظت على سرعة المعالج في هواتف آيفون، تماما كما هو الحال في النسخة السابقة من النظام.

ودفع التحديث بعض المستخدمين إلى توقع بطء في هواتفهم، لكن الباحثين وجدوا أن الأجهزة التي تستخدم أنظمة (iOS 9) و(iOS 10) و(iOS 11) تعمل بسرعة ثابتة.

وأشار الباحثون إلى أن هواتف آيفون 5 حتى 7 بلس حافظت على مستوى سرعتها بعد تحديث نظام التشغيل، لافتين إلى أنهم اختبروا سرعة المعالج الداخلي حيث كانت النتيجة طبيعية.

واعتبروا أن هناك عوامل أخرى تؤثر على بطء الآيفون، منها إضافة برامج أو تطبيقات تستهلك طاقة أكبر أثناء المعالجة، إلى جانب أن تطبيقات جديدة لا تعمل بسرعة كافية على الهواتف القديمة.

وكان بعض مستخدمي هواتف آيفون اشتكوا من أن تحديث IOS 11 جعل سرعة معالجة هواتفهم للبيانات بطيئة.