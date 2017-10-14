﻿رجال آليون مسلحون بدل الشرطة قريباً في الشوارع

لندن ـ «القدس العربي»: تمكنت الصين من حل المشكلة الأزلية التي يعاني منها رجال الشرطة وهي تعرضهم للتهديد المباشر عند تعاملهم مع المجرمين أو منتهكي القانون، حيث حولت أفلام الخيال العلمي إلى حقيقة بإنتاج رجل آلي يمكن أن يقوم بأعمال رجال الشرطة ويسير في الشارع لضبط الأمن والتعامل بحزم مع منتهكي القوانين.

وطرحت مؤخراً بالفعل في شوارعها رجال آليون «روبوت» بدلاً من الشرطة، حيث يتولون تنظيم الحشود والازدحامات ويتأكدون من خلو الأماكن المزدحمة من أي مشاكل.

وقالت جريدة «دايلي ميل» البريطانية في تقرير لها إن الــ»روبوت» الجديد مزود بنظام الكتروني للتعرف على الوجوه يستطيع بفضله استكشاف الخطر والتحسس منه، كما أنه مزود بذراع كهربائية لاستخدامها في عمليات فض التجمعات غير المشروعة ومجابهة أعمال الشغب والاعتداءات في الأماكن العامة.

وتمت تجربة الروبوت الشرطي خلال احتفالات العيد الوطني الصيني قبل أيام قليلة، وهي الاحتفالات التي تأتي في الأسبوع الذي يُطلق عليه الصينيون اسم «الأسبوع الذهبي». إلا أنه من غير المعروف إن كان سيتم تعميم التجربة في الصين بشكل دائم.

ويتكون الروبوت الجديد من المعدن ليكون مقاوماً لأعمال العنف والشغب، كما أنه مزود بعلامة تفيد انتمائه إلى جهاز الشرطة، كما انه مزود بسماعات لينطق من خلالها بالكلام المناسب، حيث شوهد وهو يطلب من السياح الاصطفاف في طوابير والتعاون مع رجال الأمن من أجل الدخول لزيارة أحد المتاحف في العاصمة الصينية بكين.

كما سُمع يقول أيضاً: «الرجاء تجهيز وثائق إثبات الشخصية والالتزام بالطابور دون تدافع أو تزاحم».

وحسب «دايلي ميل» فان السلطات في الصين تأمل من إنتاج هذا الروبوت أن تُخفف من الضغوط التي يتعرض لها رجال الشرطة الطبيعيون خلال عملهم اليومي. كما تأتي تجربة رجال الشرطة الآليون في شوارع العاصمة بعد فترة وجيزة فقط من انتشار أجهزة «روبوت» كدوريات راجلة في المبنى الثالث لمطار «شينزهين» الدولي جنوبي الصين، وهم الـ»روبوتس» الذين أثاروا ضجة كبيرة بظهورهم في المطار وتقديمهم خدمات للمسافرين.

ولدى الروبوت نظام للتعرف على الوجوه، حيث يقوم بالنظر إلى الناس والتعرف على وجوههم ومن ثم إرسال صورهم إلى محطة كمبيوتر مركزية لدى الشرطة، ومن ثم يتم تحديد إن كانوا مطلوبين لأجهزة الأمن أو لا، ليتم التعامل معهم على الفور.

ويبلغ وزن الشرطي الآلي نحو 75 كيلوغراماً، وهو مهيأ لتنفيذ أربع مهام وقدرات رئيسية هي: القيام بدوريات راجلة مستقلة، والتعرف على الوجوه، والقيام بالخدمات الاستخبارية، وكذلك القيام بالردود السريعة والطارئة.

وتبلغ السرعة القصوى للمشي بالنسبة للرجل الآلي الشرطي 18 كيلومترا في الساعة، كما يمكن التحكم به عن بُعد عند الحاجة من غرفة تحكم مركزية.

والشرطي الآلي الذي ظهر في الصين ليس الأول من نوعه في العالم، حيث سبقت إمارة دبي إلى الكشف عن «شرطي روبوت» وأدخلت أول رجل آلي إلى صفوفها لتعزيز إجراءات الأمن في الإمارة.

ويتمتع الآلي في دبي ببعض الصفات الأمنية منها التعرف على وجوه الأشخاص بالعودة إلى قاعدة بيانات ضخمة مخزنة في البرنامج الذي يشغله، كما أنه يحمل كاميرا تقوم بنقل الأحداث إلى غرفة عمليات وشاشة يمكن استخدامها من قبل الأفراد لتوجيه سؤال أو التقدم باستفسار.

وقال العميد خالد ناصر عبد الرزاق الرزوقي مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية في جهاز الشرطة إن دبي تتحضر لاستقبال الكثير من الفعاليات بينها إكسبو 2020 أكبر معرض تجاري في العالم، وأضاف أن «هذا يتطلب منا تعيين كادر كبير من الموظفين وأفراد الشرطة».

وأضاف: «تطلعنا لإيجاد آلية جديدة للتفاعل مع المتعاملين، ومن هنا ولدت فكرة إدخال رجال آليين، يقومون بالخدمة على مدار 24 ساعة حيث أنه لا يتطلب منهم أخذ إجازات أو فترات راحة».

والشرطي الآلي الاماراتي الذي تم عرضه على الجمهور في أيار/مايو الماضي قادر على الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات وتقديم اقتراحات باللغتين العربية والإنكليزية.

وتم تحديد خانات معدة للاستخدام بمجرد الضغط عليها وذلك على شاشة تتوسط صدر الشرطي الآلي، ومن بين الخدمات المتوافرة في الروبوت التبليغ عن جريمة أو الاستعلام عن المخالفات المرورية.

وحسب الرزوقي فإن إمارة دبي تخطط لزيادة أعداد الرجال الآليين الذين سينتشرون في الأماكن السياحية «بصورة تدريجية» وقال «هدفنا أن تشكل نسبة أعداد الرجال الآليين 25 في المئة من مجموع أفراد شرطة دبي عام 2030».

وتستضيف دبي سنويا عشرات المؤتمرات والفاعليات الإقليمية والدولية وتستقبل نحو 15 مليون سائح سنوياً.