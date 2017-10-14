﻿ميسي يحضر في الموعد ويلحق برونالدو في المونديال… وغياب حزين لروبن وأليكسيس وبيل

لندن ـ «القدس العربي»: استعاد المهاجم الأرجنتيني الفذ ليونيل ميسي ذاكرة التهديف مع منتخب بلاده في الوقت المناسب والعصيب وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود الفريق إلى كأس العالم في الخطوة الأخيرة بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018 .

كما تأهل منافسه العنيد كريستيانو رونالدو مع المنتخب البرتغالي من خلال الخطوة الأخيرة في التصفيات الأوروبية، فيما سقط الهولندي آريين روبن والتشيلي أليكسيس سانشيز والويلزي غاريث بيل مع منتخبات بلادهم في التصفيات ليغيب النجوم الثلاثة عن المونديال الروسي.

وسجل ميسي الهاتريك عندما أصبح منتخب التانغو في أمس الحاجة إلى أهدافه حيث فاز الفريق 3/1 على مضيفه الإكوادوري. كما حقق المنتخب البرتغالي فوزا ثمينا 2/صفر على ضيفه السويسري الثلاثاء الماضي ليحجز مقعده في المونديال. وفيما تنفس المنظمون في روسيا ومسؤولي التسويق في الفيفا الصعداء، وشعروا بالارتياح لتأهل الأيقونتين ميسي ورونالدو مع منتخبيهما، عاند الحظ بعض النجوم الآخرين. وسجل روبن هدفين ليقود المنتخب الهولندي إلى الفوز 2/صفر على نظيره السويدي، لكن هذا لم يكن كافيا حيث كان وصيف حامل لقب كأس العالم 2014 بحاجة لتسجيل خمسة أهداف أخرى. ويغيب المنتخب الهولندي عن البطولة الكبيرة الثانية على التوالي، حيث غاب عن كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2016) في فرنسا. كما فشل أليكسيس سانشيز في التأهل مع منتخب تشيلي وسقط أمام مضيفه البرازيلي صفر/3 في الجولة الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية .وكان المنتخب الأمريكي ضحية أخرى بارزة في هذه التصفيات، كما شملت قائمة النجوم الغائبين عن المونديال الروسي كلا من الويلزي غاريث بيل والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني. واختتمت التصفيات المنتظمة في أوروبا وأمريكا الجنوبية واتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) ولم يعد متبقيا من التصفيات المنتظمة سوى الجولة الأخيرة في القارة اـلأفريقية والتي ستحسم الشهر المقبل ثلاث بطاقات تأهل أخرى. ولا تزال القارة الأوروبية بانتظار حسم أربع بطاقات أخرى عبر الملحق الأوروبي الفاصل كما يلتقي هندوراس من الكونكاف نظيره الأسترالي المتأهل من الملحق الآسيوي، على إحدى بطاقات التأهل. وفي ملحق عالمي آخر، يلتقي بيرو خامس أمريكا الجنوبية نظيره النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا. وبلغ عدد المتأهلين رسميا إلى المونديال حتى الآن 23 منتخبا، بينهم المنتخب الروسي المضيف.

وأقيمت حتى الآن 848 مباراة من بين 871 مباراة مقررة في التصفيات. وشهدت تسجيل 2416 هدفا، كما شهدت 2884 بطاقة صفراء و148 حمراء. وتجرى قرعة الملحق الأوروبي الفاصل بعد غد الثلاثاء، بين أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثاني في المجموعات التسع بالتصفيات.

ويدين المنتخب الأرجنتيني بالفضل في عدم السقوط في الجولة الأخيرة إلى نجمه الشهير ميسي الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في العاصمة الإكوادورية كيتو. والآن، يمكن أن يراود الأمل أنصار التانغو مجددا رفع كأس البطولة منتصف العام المقبل بعد الهزيمة أمام ألمانيا في نهائي المونديال البرازيلي عام 2014 والخسارة أمام تشيلي في نهائي كوبا أمريكا 2015 و2016 .وقال خورخي سامباولي المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني : «ميسي أفضل لاعب في التاريخ». وفي المقابل، قال ميسي: «كان من الجنون أن تغيب الأرجنتين عن كأس العالم». ويتفق معظم عشاق اللعبة في كل أنحاء العالم مع ميسي في هذا. وشهدت الجولة الأخيرة الدرامية من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية تأهل أوروغواي وكولومبيا أيضا للنهائيات، فيما كان المنتخب البرازيلي حجز مقعده مبكرا. وفيما ضمن بيرو خوض الملحق العالمي أمام المنتخب النيوزيلندي، لن يعود تشيلي إلى روسيا بعد عام من مشاركته بطلا لكوبا أمريكا في كأس القارات، حيث احتل المركز السادس ليغيب عن النهائيات. وأشارت صحيفة «شبورت بيلد» الألمانية إلى أن منتخب تشيلي خسر آخر فرصة للظهور في المونديال بمفارقة غريبة، حيث سبق له أن أقام دعوى قضائية ضد المنتخب البوليفي لإشراكه لاعبا لا يحق له المشاركة في مباراتي المنتخب البوليفي أمام تشيلي وبيرو.

وصدر قرار المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) لصالح تشيلي ليحصل على نقطتين إضافيتين باحتسابه فائزا في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي. لكن نفس القرار منح المنتخب البيروفي ثلاث نقاط باحتسابه فائزا على نظيره البوليفي رغم خسارته في المباراة.

ومع نهاية التصفيات، كان بيرو هو من استحوذ على المركز الخامس بفارق الأهداف فقط أمام تشيلي ليتأهل إلى الملحق الفاصل أمام نيوزيلندا، فيما ودع منتخب تشيلي التصفيات صفر اليدين.

وكان من الممكن أن تخوض تشيلي الدور الفاصل مع نيوزيلندا إذا لم يكن هذا الحكم ضد بوليفيا.

كما تأهل رونالدو مع المنتخب البرتغالي للنهائيات مباشرة تاركا الملحق الأوروبي لنظيره السويسري الذي مني بهزيمته الأولى في هذه التصفيات. وحصد المنتخب السويسري 27 نقطة، وهو ما يفوق رصيد المتصدر في خمس من المجموعات التسع بالتصفيات، لكنه يحتاج الآن إلى اجتيار الملحق الأوروبي في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل من أجل التأهل. ويشهد الملحق أيضا سبعة منتخبات كبيرة أخرى في مقدمتها المنتخب الإيطالي الفائز بلقب المونديال أربع مرات، ومنتخبات كرواتيا والدنمارك واليونان وأيرلندا الشمالية وأيرلندا والسويد. وكان المنتخب الألماني حامل لقبي كأس العالم 2014 وكأس القارات 2017 الوحيد الذي حافظ على العلامة الكاملة بالتصفيات، حيث حقق الفوز في جميع المباريات العشر التي خاضها بالتصفيات وحصد 30 نقطة من 30، كما سجل لاعبوه 43 هدفا مقابل أربعة أهداف فقط اهتزت بها شباك الفريق. وتصدر البولندي روبرت ليفاندوسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني قائمة الهدافين في التصفيات الأوروبية برصيد 16 هدفا في عشر مباريات ليقود المنتخب البولندي ببراعة إلى النهائيات. وفيما تأهل المنتخب الفرنسي الفائز بلقب المونديال عام 1998 إلى النهائيات مباشرة، كان المنتخب الهولندي أبرز الضحايا ليكون ختاما حزينا لمسيرة روبن الدولية، حيث اعتزل اللعب الدولي بختام مسيرة الفريق في التصفيات.

وفشلت منتخبات ويلز وأوكرانيا وتركيا والبوسنة، التي لم تكن من المنتخبات المعتادة في النهائيات، في العبور أيضا للمونديال، فيما كان المنتخب الأيسلندي المفاجأة الكبيرة حيث تأهل للمونديال للمرة الأولى في تاريخه. كما شق منتخب بنما طريقه إلى النهائيات للمرة الأولى من خلال الفوز 2/1 على نظيره الكوستاريكي الذي تأهل قبل الجولة الأخيرة من تصفيات كونكاكاف، فيما كان المنتخب الأمريكي الضحية الكبرى في تصفيات هذا الاتحاد حيث أسدل الستار على مسيرته بالخسارة 1/2 أمام مضيفه الترينيدادي .ويغيب المنتخب الأمريكي عن النهائيات للمرة الأولى منذ 1986 وبعد سبع مشاركات متتالية في البطولة. ويخوض منتخب هندوراس فعاليات الملحق العالمي الفاصل أمام المنتخب الأسترالي الذي تغلب على نظيره السوري 2/1 في الوقت الإضافي بإياب الملحق الآسيوي بعد تعادلهما 1/1 ذهابا.