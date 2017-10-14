﻿نجيب بلدي: «مراحل الفكر الاخلاقي»

أحسنت دار آفاق، القاهرة، حين أعادت طبع هذا العمل الهامّ، الذي كان قد صدر سنة 1962 عن دار المعارف؛ ولعلّ هذه الخطوة الحميدة تتلوها إصدارات أخرى للفيلسوف والأكاديمي المصري نجيب بلدي، الذي رفد المكتبة الفلسفية العربية بمؤلفات رائدة وبالغة الأهمية (الأصول الأفلاطونية، بسكال، ديكارت، المدرسة الإسكندرية…).

يرى بلدي أنّ «في تطور الفكر الأخلاقي عند الفلاسفة والمفكرين بوجه عام، امتحاناً يماثل امتحان الحياة الشخصية، يماثله ويلتقي به في عدة نقط. هذا لأنّ الفكر الأخلاقي في تاريخ الإنسانية نشأ مع مشكلات الحياة الاجتماعية والعملية، ولم ينشأ تحت ضغط مطالب الفكر النظري. ثم لأن تطور الفكر الأخلاقي إنما تمّ بفضل ما اعترضه من صعوبات، غيّرت اتجاهه في بعض الأحيان، ومنعته في أخرى من السير والتقدم ولو وقتاً ما، ثم مهد النظرُ فيها واعتبارُها إلى مواصلة السير». ويضيف بلدي أنّ هذه «هي ملابسات الامتحان الأخلاقي ذاته التي دفعت بالفكر الإنساني في بدايته إلى نوع معين من البحث، هي التي دفعت بالمفكرين الأوائل إلى الاعتناء بالفضيلة، والكلام عنها والحوار فيها، والتساؤل عما هي، وعن تعدد الفضائل وتنوعها، عن وحدتها بالرغم من هذا التعدد وهذا التنوع. إنها سذاجة أخلاقية، لم يكن من الممكن تجنبها، هي التي جعلت سقراط يحاور في طرق أثينا، يصغي فيها إلى أسئلة الناس، ويضع لهم الأسئلة بدوره، ويناقش إجاباتهم عنها. ولكنها سذاجة فكرية صادقة، لم يكن فيها تحذلق ولا ادّعاء، بما أنها فتحت العقول شيئاً فشيئاً على مصاعب الامتحان الأخلاقي، وعلى ضرورة عدم التوقف فيه عند محاولة أولى للإجابة، مهما يكن من تحمس المجيبين أو عنف السائلين والناقدين. وكان على الإنسانية المفكرة أن تتيقظ تيقظاً مستمراً لتلك المصاعب وأسبابها المحتملة. وأغلبها أسباب خفيفة، ما دام الفعل الأخلاقي ليس فعلاً من أفعال الطبيعة، كالتنفس والتغذي أو النمو أو الانحلال، ما دام فعلاً من المرتبة الثانية أو «القوة» الثانية، إذا صحّ القول، وما دامت الدوافع إليه في أغلب الأحيان، إن لم يكن في كلها، ردّاً للدوافع الطبيعية ورفضاً لها».

يتألف الكتاب من مقدّمة، وخاتمة تناقش المشكلة الأخلاقية وحلّها، وخمسة فصول: الفضيلة، الواجب، البطولة، المحبة، والعمل.

آفاق للنشر والتوزيع، القاهرة 2017