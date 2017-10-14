مصدر عسكري: مقتل 15 من مسلحي “الدولة” بقصف أمريكي جنوب الرمادي

“القدس العربي”- (وكالات): أعلن مصدر عسكري عراقي، السبت، مقتل 15 من مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) بقصف نفذته المدفعية الأمريكية ضد عناصر التنظيم جنوب الرمادي.

وقال المصدر إن” المدفعية الأمريكية قصفت مساء السبت من قاعدة الحبانية، رتلاً لعناصر التنظيم كان قادماً من جزيرة الطاش ذات الطبيعة الصحراوية، ما أسفر عن مقتل 15 مسلحا من عناصره”.

وأوضح أن” القصف تسبب بحرق 3 عجلات تحمل أحاديات فيما هرب بقية العناصر إلى جهات مجهولة بجزيرة الطاش، مشيراً إلى انه تم استنفار القوات العسكرية العراقية والعشائر في مناطق جنوب الرمادي تحسباً لهجمات قد يشنها عناصر التنظيم المتطرف.