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﻿تركيا تأمر باحتجاز مئة رجل شرطة سابق في أحدث تحقيق على خلفية محاولة الانقلاب

Oct 14, 2017

اسطنبول ـ أمرت تركيا باحتجاز مئة من الأفراد السابقين بقوة الشرطة، وتحتجز بالفعل 63 منهم، في إطار موجة مستمرة من الاعتقالات في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي.ويواجه المحتجزون، الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال مداهمات في 19 إقليما، اتهامات بحيازة تطبيق «بايلوك»، المجاني على هواتفهم.وتقول الحكومة إن هذا البرنامج المشفر يستخدمه أنصار، فتح الله غولن، رجل الدين التركي، المقيم في الولايات المتحدة، المتهم بتدبير محاولة الانقلاب، وينفي غولن الاتهامات.

﻿تركيا تأمر باحتجاز مئة رجل شرطة سابق في أحدث تحقيق على خلفية محاولة الانقلاب

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