﻿ألمانيا تحذر من خطر الحرب بعد تصريحات ترامب بشأن برنامج إيران النووي

برلين – قال وزير الخارجية الألماني أمس السبت إن الولايات المتحدة إذا ألغت الاتفاق النووي الإيراني أو أعادت فرض عقوبات على طهران فإن ذلك قد يدفع إيران لتطوير أسلحة نووية ويزيد خطر الحرب قرب أوروبا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض الجمعة التصديق رسميا على التزام إيران بالاتفاق الموقع في عام 2015 برغم أن المفتشين الدوليين قالوا ذلك. وهدد بأنه قد يلغي الاتفاق نهائيا.