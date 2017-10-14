﻿قيادي في جنوب اليمن: سنجري استفتاء على الانفصال قريبا

عدن (اليمن) – قال محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي، الذي كان قد أعلن عن مجلس يسعى لانفصال جنوب اليمن، إنه سيتم الإعلان قريبا عن استفتاء لانفصال الجنوب. وكان الزبيدي محافظا لعدن حتى أقاله الرئيس عبد ربه منصور هادي في نهاية أبريل/ نيسان.

وكان الزبيدي قد أعلن يوم 11 مايو/ أيار عن تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يضم رموزا قبلية وعسكرية وسياسية. ويسعى المجلس لانفصال جنوب اليمن وتشكيل قيادة سياسية تحت رئاسة الزبيدي تمثل الجنوب وتديره.