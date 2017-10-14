﻿مقتل أكثر من عشرة مدنيين في أفغانستان جراء قصف أمريكي

كابول ـ قال مسؤول أفغاني، أمس السبت، إن قصفا جويا، تردد أن طائرة أمريكية بدون طيار شنته، قد أسفر عن مقتل أكثر من عشرة مدنيين في إقليم كونار شرقي البلاد.

وقال مولوي شاهزادة شهيد، وهو نائب في البرلمان الأفغاني من إقليم كونار، إن الطائرة بدون طيار قد قصفت منزلين متجاورين في منطقة ساوكي مساء الخميس . وقال شهيد إن اثنين من شيوخ القبائل، وهما مالك مجيد خان ومالك تور خان، مع بعض أقاربهما، كانوا مجتمعين في منزل أحدهما عندما وقع الهجوم.وأضاف أن «بين القتلى مجيد وستة أفراد من أسرته وتور وأربعة أفراد من أسرته».