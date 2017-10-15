سواريز يحافظ على بداية برشلونة المثالية ورونالدو ينقذ ريال أمام خيتافي

(رويترز): حافظ لويس سواريز مهاجم برشلونة على سجل فريقه الخالي من الهزائم عندما سجل هدف التعادل 1-1 على ملعب أتليتيكو مدريد من ضربة رأس السبت ليواصل متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم بدايته المثالية.

وأنهى كريستيانو رونالدو صيامه عن الأهداف في الدوري ليهز الشباك قبل النهاية مانحا ريال مدريد الفوز 2-1 على مضيفه خيتافي لينقذ الفريق من تعادل كان يمكن أن يكون مكلفا ومحرجا لبطل اسبانيا وأوروبا.

ومنح ساؤول نيجيز التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 21 من تسديدة أرضية سكنت شباك مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الذي أنقذ مرماه مرتين من محاولتين لأنطوان جريزمان.

وهدد ليونيل ميسي مرمى أصحاب الأرض بعد أقل من 30 ثانية من البداية في ملعب واندا ميتروبوليتانو الذي انتشرت فيه أعلام إسبانيا مع استمرار التوتر عقب استفتاء استقلال قطالونيا الذي حظرته حكومة مدريد.

وسدد قائد الأرجنتين بعيدا عن مرمى أصحاب الأرض لكن أتليتيكو كان أفضل في الشوط الأول وتغلب على ضغط برشلونة وتعامل بحذر مع هجماته المرتدة.

وتحسن أداء الضيوف بعد الاستراحة حيث ردت العارضة تسديدة ميسي من ركلة حرة وأهدر فرصة أخرى من مدى قريب بينما تصدى يان أوبلاك حارس أتليتيكو لفرصة من سواريز.

وأدرك سواريز هدف التعادل بشكل مستحق في الدقيقة 82 ليضع أصبعه على شفتيه باتجاه جماهير أتليتيكو مطالبا اياهم بالصمت ويضع يده اليمنى على أذنه في إشارة للرد على الانتقادات التي تعرض لها عقب بداية متواضعة هذا الموسم.

ويتصدر برشلونة المسابقة برصيد 22 نقطة لكن فارق النقاط مع ريال مدريد ثاني الترتيب وحامل اللقب تقلص إلى خمس بينما يأتي أتليتيكو في المركز الثالث برصيد 16 نقطة.

* انتفاضة رونالدو

وعانى البرتغالي رونالدو أمام المرمى وأهدر فرصة خطيرة مبكرا لكنه أحرز هدفا بتسديدة مباشرة في الدقيقة 85 ليفتتح رصيده من الأهداف هذا الموسم.

وقبل أن يحدث ذلك تعرض ريال مدريد لخطر فقدان النقاط للمرة الرابعة في ثماني مباريات في الدوري وخاطر بالابتعاد أكثر عن برشلونة المتصدر بعدما أدرك خورخي مولينا التعادل لخيتافي الدقيقة 56 رغم أن ماركوس يورنتي لاعب وسط ريال مدريد هو اخر من لمس الكرة.

وتقدم ريال مدريد في الدقيقة 39 عبر كريم بنزيمة الذي شارك في التشكيلة الأساسية بجانب رونالدو للمرة الأولى منذ نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.

وأظهرت الإعادة أن هدف التعادل كان يجب عدم احتسابه بداعي التسلل على مولينا وشعر ريال مدريد بالغضب بعد إلغاء هدف للبديل تيو هرنانديز بداعي التسلل بعد ذلك بقليل.

لكن رونالدو تجنب ضربة أخرى لفريقه بعد أداء متواضع في الدوري حتى الآن وحفظ ماء وجه المدرب زين الدين زيدان في المباراة رقم 100 للمدرب الفرنسي مع ريال مدريد.

وقال زيدان للصحفيين “بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية ثم تراجعنا في الشوط الثاني لكن في النهاية أصلحنا الأمور بفضل شخصية الفريق والتغييرات”.

وأضاف “نعلم أننا على مدار 90 دقيقة نستطيع التسجيل في أي لحظة وعانينا في الشوط الثاني لكننا كنا نعلم أننا نستطيع التقدم مرة أخرى وهذا ما فعلناه”.

ومع وضع في الاعتبار مواجهة توتنهام هوتسبير في دوري الأبطال يوم الثلاثاء المقبل أراح زيدان ثنائي الوسط كاسيميرو ولوكا مودريتش وجلس ايسكو على مقاعد البدلاء.

ورغم تقدمه في الشوط الأول بدا ريال مفتقرا للحماس وبعد التعادل اضطر لإشراك ايسكو وهرنانديز ليعود في المباراة حيث صنع الأول الهدف الذي سجله رونالدو في مرمى فيسنتي جايتا.