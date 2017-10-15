الجزائر.. انطلاق مهرجان الموسيقى السيمفونية بعزف مشترك لأوبرا “لاترافياتا”

(الأناضول): استضافت العاصمة الجزائرية، السبت، فعاليات المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية (الكلاسيكية) في نسخته التاسعة، التي انطلقت بحفل موسيقي مشترك بين أوركسترا “أوبرا الجزائر” و18 عازفا إيطاليًا قدمّوا أوبرا “لاترافياتا”.

وحضر حفل الافتتاح الذي احتضنه أوبرا الجزائر، وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد وفنانون وموسيقيون وعازفون عرب وأجانب، على أن تستمر فعاليات المهرجان حتى 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

واستهل الحفل بتقديم الجوق الجزائري والعازفين الإيطاليين، بقيادة المايسترو الجزائري أمين قويدر، عزفًا موسيقيًا مشتركا لأوبرا “لاترافياتا”.

وتدور أحداث قصة أوبرا “لاترافياتا” عام 1840، مع السيدة فيوليتا فيردي، التي تيأس من الحياة بسبب مرضها المزمن، فيتقلب مزاجها وتعيش بين الأفراح تارة والأحزان تارة أخرى إلى أن تفارق الحياة.

وتتوافق المشاهد مع حركة الضوء، وأي حدث تعيشه البطلة في قصتها الجميلة الحزينة ليسدل الستار على فيوليتا، وقد فارقت الحياة.

رئيس المهرجان عبد القادر بوعزارة، قال في تصريح صحفي على هامش حفل الافتتاح، إنّ “مهرجان الموسيقى السيمفونية أضحى قبلة لعمالقة الموسيقى الكلاسكية في العالم”.

وأضاف بوعزارة أن “هذه النسخة من المهرجان تحتفي بالراحل رشيد صاولي، وهو عازف موسيقي وأحد أعمدة الأوركسترا السيمفونية الوطنية، والمايسترو أحمد بويفرو”.

ووفق البرنامج تقدم كل سهرة ثلاث حفلات موسيقية تنشطها ثلاث فرق، وإلى جانب تأدية الموسيقى يؤدّي مغنون أوبرا من دول عدّة كالتشيك والنمسا وروسيا واليابان والمكسيك وسوريا مقطوعات من النصوص الشهيرة في مسرحيات الأوبرا.

ويشارك في المهرجان إلى جانب الجزائر 13 دولة على غرار إيطاليا، والتشيك، فرنسا، النمسا، تركيا، تونس، اليابان، سوريا، المكسيك، إسبانيا وجنوب إفريقيا.

وتتمثل المشاركة التركية في “cso cello quartet” (الشيللو الرباعي) وأعضاؤها هم أونور سينلار، إبراهيم إندودو، بيت تان ويزاك إيرمك.

وتقدم الفرقة التركية حفلتها ضمن عروض هذا المهرجان في 16 من الشهر الجاري وفق البرنامج.