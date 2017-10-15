ناخبو قرغيزستان يختارون رئيسا جديدا للبلاد

“القدس العربي”- وكالات: تنتخب قرغيزستان رئيسا جديدا الأحد، وهى المرة الأولى في تاريخ الدولة الوقعة في آسيا الوسطى التي يتخلى فيها رئيسها طواعية عن منصبه في نهاية فترة ولاية عادية.

وذكرت اللجنة الانتخابية في بيشكيك في بيان لها أن حوالى 3 ملايين مواطن قرغيزي يحق لهم الادلاء بأصواتهم لاختيار أحد المرشحين للرئاسة والبالغ عددهم 11 مرشحا.

ويشير الخبراء إلى أن ثلاثة مرشحين فقط لديهم فرص واقعية للفوز، وجميعهم من الساسة الحاليين أو السابقين: سورونباي جينبيكوف، الذي تدعمه الحكومة الحالية، وأوموربيك بابانوف وتيماري سارييف. وجميع هؤلاء الثلاثة سبق وأن تولوا رئاسة الوزراء في البلاد.

وكان الرئيس الحالي ألمظ بيك أتامبييف قد وعد بإجراء انتخابات نزيهة. ومن المقرر أن يقوم ما مجموعه 370 مراقبا من منظمة الامن والتعاون في أوروبا بمراقبة التصويت.

وتغلق مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت غرينتش). يذكر أن دستور قرغيزستان ينص على أن فترة الرئاسة ست سنوات ولمرة واحدة فقط.