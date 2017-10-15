وزير الدفاع الروسي يزور إسرائيل غدا

“القدس العربي” – وكالات: يزور وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو إسرائيل الاثنين، في زيارة هي الأولى له منذ توليه منصبه في عام 2012، وذلك كما ذكر موقع صحيفة “هآرتس″ الإسرائيلية، اليوم.

وقال موقع الصحيفة الالكتروني، إن شويغو سيجتمع برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان.

وأشارت إلى أن هذه الزيارة جاءت في أعقاب خطاب الرئيس الأمريكي دونالد الذي ألقاه الأسبوع الماضي، بشأن الاتفاق النووي الإيراني، والدور الروسي الفاعل في الشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية، لم تسمها، قولها إن الزيارة “مهمة وذات مغزى كبير”.

وتعتقد “هآرتس″ أن إسرائيل ستقدم لوزير الدفاع شويغو تقارير عن التواجد الإيراني في سوريا.

وإسرائيل من أشد المعارضين للاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015 بين إيران والولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا، وتقول إنه لن يمنع طهران من تصنيع سلاح نووي.