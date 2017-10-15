الرئيس الصومالي يعلن الحداد ثلاثة أيام على ضحايا تفجير مقديشو

“القدس العربي”- وكالات: أعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، صباح الأحد، الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام على ضحايا التفجير الانتحاري الدامي الذي وقع مساء السبت.

كما دعا فرماجو إلى تنكيس الاعلام حدادا على الضحايا المدنيين الذين سقطوا جراء التفجير الذي استهدف تقاطعا مروريا مكتظا وسط العاصمة مقديشو.

وشجب التفجير بأشد العبارات ملقيا مسؤولية الهجوم على عاتق الإرهابيين في إشارة لـ”حركة الشباب” المسلحة.

وعبر فرماجو عن تعازيه الحارة لأسر الذين لقوا حتفهم جراء الهجوم متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

واستهدف تفجير انتحاري تقاطع زوبي المروري الذي يعد من اكثر التقاطعات ازدحاما ما أدى إلى مقتل أكثر من 30 شخصا واصابة نحو مئات آخرين.

وبحسب مصادر طبية ان عدد الضحايا مرشح للارتفاع نتيجة حجم المواد المستخدمة في التفجير، فيما انهارت المباني القربية على رؤوس ساكنيها حيث عملية انتشال الضحايا متواصلة حتى صباح الأحد.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الساعة (5:00 تغ).