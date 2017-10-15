قوات سوريا الديمقراطية: مقاتلو الدولة الإسلامية غادروا الرقة

“القدس العربي” – وكالات: قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية لرويترز الأحد، إن مجموعة من مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية”(داعش) غادروا مدينة الرقة السورية خلال الليل مصطحبين معهم مدنيين لاستخدامهم دروعاً بشرية.

وقال المتحدث مصطفى بالي إن قوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف من فصائل كردية وعربية تدعمه الولايات المتحدة، يواصل القتال ضد فلول مقاتلي الدولة الإسلامية الذين لا يزالون في المدينة.

ولم يغادر كل المقاتلين الأجانب بموجب اتفاق الانسحاب.

وأضاف أن المعركة مستمرة والليلة الماضية غادرت الدفعة الأخيرة من المقاتلين الذين وافقوا على الرحيل.