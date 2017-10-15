جيش الاحتلال يعتقل أربعة صيادين قبالة شواطئ غزة

“القدس العربي”- وكالات: اعتقلت قوات الاحتلال من سلاح البحرية الإسرائيلية، صباح الأحد، أربعة من صيادي الأسماك الفلسطينيين، خلال عملهم قبالة شواطئ شمال قطاع غزة.

وقال نزار عياش، نقيب الصيادين بغزة، إن قوات من سلاح البحرية الإسرائيلية اعتقلت أربعة من صيادي الأسماك، قبالة شاطئ منطقة “السودانية”، الواقعة شمالي غزة، خلال أدائهم لأعمالهم”.

وأضاف عياش، في تصريح لوكالة “الأناضول”: “كما تم مصادرة مركبة الصيد الخاصة بالصيادين، واقتادتهم القوات إلى ميناء أسدود الإسرائيلي”.

ولم يصدر بيان فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي حول حادثة الاعتقال.

ويقول مسؤولون فلسطينيون في غزة، إن قوات الجيش تستهدف بشكل متواصل الصيادين الفلسطينيين، بذريعة تجاوزهم المنطقة المسموح لهم بالصيد فيها (6 ـ 9 أميال بحرية).