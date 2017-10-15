مصرع 10 أشخاص في حريق بورشة نجارة في الرياض

“القدس العربي”- وكالات: لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون، الأحد، في حريق اندلع في ورشة نجارة بالعاصمة السعودية الرياض.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني بالسعودي في حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ‏أن فرقها في الرياض “أخمدت حريقًا اندلع في ورشة نجارة بحي بدر، ونتج عنه وفاة 10 أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين كانوا متواجدين بداخل الورشة”.

وأضاف الدفاع المدني أنه “لم تعرف هوية الضحايا بعد”.

وبث الدفاع المدني صورًا لعملية إخماد الحريق، أظهرت تفحم الورشة بشكل كبير.

ولم يذكر الدفاع المدني أي تفاصيل حول أسباب الحريق أو الخسائر المادية الناتجة عنه.