إلغاء فقرة للمغنية المصرية شيرين ضمن حفل خيري في الرياض

“القدس العربي” – وكالات: أعلنت “الهيئة العامة للترفيه” المسؤولية عن تنظيم النشاطات الترفيهية في المملكة السعودية، إلغاء فقرة غنائية للمغنية المصرية شيرين عبد الوهاب ضمن حفل خيري في الرياض بسبب عدم تقدم الجهة المنظمة بطلب للحصول على ترخيص.

وكان من المقرر ان تقدم المغنية فقرتها، في حدث نادر في العاصمة السعودية، ضمن حفل العشاء الخيري السنوي الذي تقيمه جمعية دعم الأطفال المرضى بالسرطان “سند” وذلك في نهاية تشرين الاول/أكتوبر الحالي.

وشهدت الرياض في الاشهر الماضية فاعليات غنائية محدودة بعد فترة طويلة من الانقطاع.

وفي آذار/مارس، حضر مئات الرجال حفلا للفنانين السعوديين محمد عبده وراشد الماجد للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة عقود.

وأحيا مغني الكانتري الأمريكي توبي كيث حفلاً غنائياً في الرياض في أيار/مايو الماضي، تزامناً مع زيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، في حدث موسيقي نادر واستثنائي في المملكة السعودية.

وقالت الهيئة على حسابها في تويتر الاحد، انه تم “توجيه الجهة المنظمة بإلغاء الحفل الغنائي للفنانة شيرين عبد الوهاب المزمع اقامته نهاية شهر اكتوبر الجاري ضمن حملة جمعية سند الخيرية”.

وأوضحت ان الغاء الفاعلية جاء لعدم تقدم الجهة المنظمة “بطلب الترخيص لهذا النوع من الفاعليات”، داعية الجهات الراغبة في تنظيم مناسبات غنائية الى التواصل معها لاستخراج “التصاريح اللازمة”.

وأعلنت صحف سعودية عن الفقرة الغنائية الاسبوع الماضي، ونقلت عن رئيسة الجمعية الخيرية ريم الحجيلان تأكيدها ان ضيوف العشاء جميعهم من النساء، وان اسعار البطاقات تتراوح بين ثلاثة آلاف ريال سعودي (نحو 800 دولار) و10 آلاف ريال (نحو 2400 دولار).

وتشهد السعودية بوادر انفتاح اجتماعي خصوصاً مع قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة بدءاً من حزيران/يونيو المقبل. وفي شهر ايلول/سبتمبر الماضي، سمح للسعوديات بدخول ملعب كرة قدم للمرة الاولى وذلك لحضور الاحتفالات بالعيد الوطني.

كما شهد احد شوارع الرياض فقرة موسيقية غير مسبوقة حضرها رجال ونساء.

و”الهيئة العامة للترفيه” تأسست، كما تقول على موقعها، تماشياً مع “رؤية 2030″ التي أعلنها ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان (32 عاماً) في 2016 وتقوم على تنويع الاقتصاد والاستثمار في السياحة والترفيه في المملكة المحافظة.