الحوثيون: مقتل وإصابة جنود سعوديين جنوبي المملكة

“القدس العربي” – وكالات: أفادت جماعة انصار الله الحوثية في اليمن الأحد، بسقوط قتلى وجرحى من الجنود السعوديين في منطقة نجران جنوبي المملكة.

ونقلت وكالة الانباء “سبأ” الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن مصدر عسكري قوله، إن “الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفاً للجيش السعودي على منطقة الشرفة ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفه”.

وأشار المصدر إلى أن “طيران العدوان الحربي (طيران التحالف العربي)، والأباتشي والاستطلاع يحلق بكثافة في سماء المنطقة”.

وأضاف المصدر أن “اللجان الشعبية قنصت أحد مقاتلي الجيش السعودي في تبة الخشباء ، في حين استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين بالقرب من الجبل الطويل”.

وتعلن جماعة الحوثي بشكل متكرر عن سقوط قتلى و جرحى من الجنود السعوديين بنيران اللجان الشعبية أو بقصف صاروخي قرب الحدود اليمنية السعودية.

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً، منذ آذار /مارس 2015 ضد الحوثيين وحلفائهم من قوات الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، لدعم حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي.