رسميا المغرب تستضيف كأس افريقيا للاعبين المحليين



“القدس العربي”-(وكالات): أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الأحد أنه تقرر خلال اجتماع لجنة الطوارئ بالكاف والذي عقد أمس السبت في لاغوس، منح تنظيم النسخة الخامسة من بطولة كأس الامم الافريقية للمحليين للمغرب.

وكان الاتحاد المغربي مرشحا بعد سحب تنظيم البطولة من كينيا.

ووفقا للموقع الرسمي للكاف فقد حاز ترشيح المغرب على افضلية على غينيا الاستوائية التي تقدمت بطلب استضافة البطولة بينما لم تتقدم اثيوبيا بطلب ضمان الحكومة وهو وثيقة إلزامية تتطلبها قواعد النظام الأساسي للكاف، وبالتالي تم استبعادها من قائمة المرشحين.

وتقام بطولة الامم الافريقية للمحلليين في الفترة من 12 كانون ثان/يناير الي الرابع من شباط/فبراير 2018، وتجمع 16 منتخب تعتمد حصرا على اللاعبين الذين يلعبون في البطولات المحلية لبلدانهم.